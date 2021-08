AfD-Wahlkampf : Weidel sieht Deutschland als „Hippie-Staat“

Die AfD startet ihren Bundestagswahlkampf an diesem Dienstag in Schwerin vor allem mit einem Einsatz für alle, die sich nicht impfen lassen wollen. Allen voran Spitzenkandidatin Alice Weidel. Für sie ist Deutschland zu einem „Hippie-Staat“ verkommen.

Die Frage, ob er geimpft oder nicht geimpft sei, empfindet AfD-Spitzenkandidat und Parteichef Tino Chrupalla als „unzulässig“. Das sei eine „Gesinnungsfrage“, die nur ihn und seinen Arzt etwas angehe, meinte Chrupalla bei der Vorstellung der Kernthemen des Bundestagswahlkampfes. Und damit war er zusammen mit seiner Ko-Spitzenkandidatin und AfD-Fraktionschefin Alice Weidel mitten im Thema Nummer eins für die AfD: Gegen alle Nachteile für Nichtgeimpfte vorzugehen. Sie selbst gehöre auch zur Kategorie der Nichtgeimpften. Jeder müsse die Freiheit haben, für sich selbst zwischen den möglichen Nebenwirkungen einer Impfung und einem möglichen Krankheitsverlauf abzuwägen. Eine Unterscheidung staatlicher Maßnahmen nach dem Impfstatus sei verfassungswidrig. Sollte die Regierung an dieser „Polarisierung“ festhalten, werde die AfD dagegen klagen, kündigte Weidel an.

Für die Entscheidung über die Impfung forderte sie „mehr Zeit“ ein. Es dürfe auch keine indirekte Impfpflicht durch den Aufbau von Druck entstehen, unterstrich Weidel. Ganz besonders gelte dies für Kinder, die keinen schweren Krankheitsverlauf hätten. Sie stellte auch die Wirkungen der Impfungen in Frage, da Geimpfte sich infizieren und den Virus weitergeben könnten. Weidel: „Wir wollen zurück zur Normalität, und normal ist Freiheit für alle.“

Als zweites Thema will die AfD den „Wohlstand“ ansprechen - jedoch zunächst einmal mit der Forderung nach einem Kassensturz, um zu sehen, wo sich Milliarden einsparen ließen, um bessere Leistungen und Erleichterungen für die Bürger gegenfinanzieren zu können. Im Blick hat die AfD die Mittel für Migration, für die EU und für die Energiewende. Handlungsbedarf aufgrund der jüngsten Klima-Erkenntnisse der Vereinten Nationen sieht die AfD nicht. Für Chrupalla bestehen die Meldungen nur aus „Hysterie und Panikmache“. Niemand in der AfD leugne den Klimawandel, die nötigen Anpassungen müssten jedoch „mit Augenmaß“ vorgenommen werden.

Die Innere Sicherheit wendet die AfD als drittes Thema vor allem gegen die Migrationspolitik. Die Folge sei ein starker Anstieg der Kriminalität durch Flüchtlinge. Weil die Regierung sich seit Jahren nicht mehr an Recht und Gesetz halte, sprach Weidel von einem „Hippie-Staat“. Sie bezeichnete Diskussionen in Nachbarländern „interessant“, in denen es darum gehe, das Asylrecht zunächst einmal auszusetzen. Chrupalla nannte die Zahl von 300.000 Flüchtlingen, die nicht einmal einen Duldungsstatus hätten und daher endlich abgeschoben werden müssten.