Aktuelle Zahlen : 11 192 neue Corona-Infektionen gemeldet

Berlin Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen innerhalb eines Tages 11 192 neue Corona-Infektionen gemeldet. Vor genau einer Woche waren es noch 12 257 gemeldete Neuinfektionen gewesen.

Am Sonntag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Seit Beginn der Pandemie zählt das RKI 2 216 363 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland.