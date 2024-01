FDP-Jahresauftakt Aktivisten stören Dreikönigstreffen der Liberalen

Der Bundesfinanzminister betonte: „In dieser Lage, in der wir sind, über die allgemeine Wehrpflicht nachzudenken, trägt nicht zur Sicherheit bei. Wir schwächen uns.“ In Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel würde eine Generation davon abgehalten, einen qualifizierten Beruf zu erlernen und auszuüben, um einige Monate in der Bundeswehr „als angelernte Kraft“ tätig zu sein. Zudem würde tief in individuelle Freiheiten eingegriffen.Lindner sichert Flutopfern Solidarität zu