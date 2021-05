Kirche : Akt des Ungehorsams: Priester segnen homosexuelle Paare

Unter dem Motto #liebegewinnt laden Pfarrer in ganz Deutschland um den 10. Mai herum zu Gottesdiensten ein, in denen homosexuelle Paare gesegnet werden können. Foto: Felix Hörhager/dpa

Köln/München Der Vatikan hat Segnungen homosexueller Paare verboten - doch viele katholische Gläubige in Deutschland verweigern den Gehorsam: „Macht den Mund auf und hängt die bunten Fahnen an die Kirchen!“

Mit Segnungsgottesdiensten auch für homosexuelle Paare haben sich deutsche Katholiken am Montag gegen ein Verbot des Vatikans gestellt.

Nachdem erste Gottesdienste unter dem Motto „Liebe gewinnt“ schon am Sonntag abgehalten worden waren, wurden am Haupttag der Aktion bundesweit Paare gesegnet - egal ob schwul, lesbisch oder hetero.

Die Kölner Band Brings unterstützte die Aktion mit einer Neuaufnahme ihres Songs „Liebe gewinnt“. „Macht den Mund auf und hängt die bunten Fahnen an die Kirchen!“, appellierte Sänger Peter Brings.

Die beiden Ehemänner Andreas und Thomas zeigten sich in Köln bewegt von einem Segnungsgottesdienst unter freiem Himmel. Andreas (56) ist schon vor Jahren ausgetreten, Thomas (59) aber hält der Kirche die Treue, weil sie nach seiner Überzeugung auch viel Gutes tut. Der Segen bedeute ihm viel, sagte Thomas: „Er stellt unsere Beziehung unter den Segen Gottes. Es ist uns wichtig, dass wir nicht nur juristisch miteinander verbunden sind.“

In der Münchner Kirche St. Benedikt lag bei der Zeremonie am Sonntagabend eine Regenbogenflagge auf dem Altar. „Mein Anliegen ist, das aus den kirchlichen Hinterhöfen rauszuholen - dahin, wo es hingehört: mitten in das kirchliche Leben“, sagte Pfarrer Wolfgang Rothe. Die 48 Jahre alte Christine Waldner und ihre Partnerin Almut Münster waren gerührt: „Es war sehr bewegend.“