CDU sucht Kandidatin fürs Schloss Bellevue : Kramp-Karrenbauer als Bundespräsidentin im Gespräch: Hat sie Chancen gegen Steinmeier?

Der Name der früheren CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer fällt, wenn es um eine Kandidatur für das Amt der Bundespräsidentin geht. Foto: dpa/Michael Kappeler

Exklusiv Berlin Die Union will eine Bundespräsidentin, Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier soll Schloss Bellevue räumen. Erstmals wird in der CDU ganz offen über eine Politikerin gesprochen: AKK for President?