Neuer Verteidigungsminister Pistorius : AKK äußert sich zu Lambrecht und deren Nachfolger

Analyse Berlin Boris Pistorius wird neuer Bundesverteidigungsminister. Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich nun zu ihm und Christine Lambrecht geäußert. Die Opposition indes hat bereits viele Forderungen an den neuen SPD-Minister.

Kramp-Karrenbauer: „Verantwortungsvolle, aber schöne Aufgabe“

„Ich wünsche beiden alles Gute. Christine Lambrecht nach dieser sicher schweren Zeit und Boris Pistorius bei dieser verantwortungsvollen, aber schönen Aufgabe“, sagte Kramp-Karrenbauer unserer Redaktion. So wohlwollend äußerte sich am Tag der Pistorius-Benennung nicht jeder aus der Opposition. Und einige Forderungen wurden auch schon formuliert.

Friedrich Merz formuliert Erwartungen an Boris Pistorius

Die obligatorischen 100 Tage Schonfrist in einem neuen Amt will die Union dem 62-jährigen SPD-Mann also nicht zubilligen. Dafür sind die Probleme im Verteidigungsressort zu groß, erst recht wegen des Ukraine-Krieges. „Die Gelegenheit, sich in Ruhe in das neue Amt einzuarbeiten, wird er sicherlich nicht haben“, ergänzte Frei.