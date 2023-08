Flugblatt-Affäre Aiwanger setzt sich zur Wehr - Doch Druck wächst weiter

„Es ist auf alle Fälle so, dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere so oder so interpretiert werden kann, was als 15-Jähriger hier mir vorgeworfen wird“, sagte der Freie-Wähler-Chef am Rande eines Termins in Donauwörth dem Sender Welt TV im Beisein auch anderer Journalisten. „Aber auf alle Fälle, ich sag' seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte: kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund“, betonte der 52-Jährige. Er könne „für die letzten Jahrzehnte alle Hände ins Feuer legen“. Was aus Jugendzeiten nun diskutiert werde, wundere ihn etwas.