Luftwaffen-Manöver „Air-Defender“ Nato-Luftstreitkräfte proben den Ernstfall über Deutschland

Auch in den Regionen rund um Militärflughäfen dürfte deutlich vermehrter Betrieb in der Luft herrschen. Von dem NRW-Flugplatz Geilenkirchen aus bringen die Amerikaner ihre Tankflugzeuge KC 46 und KC 135 in die Luft, die Nato beteiligt sich von dort mit ihren Awacs-Aufklärungsjets. Vom Eifel-Standort Spangdahlem aus sind die Kampfjets F-16 und F-35 der Amerikaner beteiligt. Vom niedersächsischen Wunstorf aus kommen rumänische und amerikanische Militärtransporter ins Spiel. Eine besonders breite Flugzeugpalette an Kampfjets wird im Fliegerhorst Schleswig-Hohn bereitgehalten: Amerikanische F-16, F-18 und A-10-„Warzenschweine“, türkische F-16, finnische F/A-18 sowie britische Eurofighter. Als Übungsleiterin ist die Luftwaffe überall beteiligt und hat einzelne Flugzeuge mit einer Sonderlackierung versehen, so etwa Transporter vom Typ A 400 M in Wunstorf und Eurofighter in Jagel. Gut zu sehen sein werden sie jedoch nur bei Start und Landung, denn Tief- und Tiefstflüge stehen nicht auf dem Programm. Die meisten Einsätze sind nach Bundeswehr-Angaben in der Regel zwischen 2.500 und 15.000 Metern Höhe vorgesehen.