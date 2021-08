Lage in Afghanistan : Vorwurf unterlassener Hilfeleistung gegen Bundesregierung

Marcus Grotian, Vorsitzender des Patenschaftsnetzwerks Afghanische Ortskräfte, beantwortet vor der Bundespressekonferenz Fragen von Journalisten zur Lage der Ortskräfte in Afghanistan. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Das Patenschaftsnetzwerk für afghanische Ortskräfte übt scharfe Kritik besonders am Bundeskanzleramt. Dort habe man das Desaster abwenden können, das sich derzeit am Flughafen in Kabul abspielt. Das Bundesverteidigungsministerium sendet unterdessen positive Signale von der Evakuierungsmission. Doch die Zeit drängt.

Bei einem aufwühlenden und emotionalen Auftritt hat Marcus Grotian schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung erhoben. Der Vorsitzende des Patenschaftsnetzwerks für afghanische Ortskräfte der Bundeswehr warf der Koalition von Union und SPD „unterlassene Hilfeleistung“ im Umgang mit ehemaligen Mitarbeitern in dem Krisenstaat vor. Man sei über den Umgang mit diesen Menschen erbittert in einem Maße, „dass wir es nicht in Worte fassen können“, sagte Grotian am Dienstag in Berlin. Die Schuld gab er vor allem dem Bundeskanzleramt. Dort hätte man die Möglichkeit gehabt, die unterschiedlichen Interessen der Ministerien zusammenzubringen, sagte er. Auf fünf Briefe des Netzwerks im Juni und Juli habe die Regierungszentrale nicht reagiert.

Das Netzwerk wirft der Bundesregierung vor, zu spät mit der Rückführung der Ortskräfte begonnen und sie durch bürokratische Hürden behindert zu haben. Nach seinen Angaben geht es insgesamt um 8000 Ortskräfte und Familienangehörige. Wie viele davon bereits nach Deutschland zurückgekehrt sind, ist unklar.

„Alle anderen Länder evakuieren alle Ortskräfte. Wir evakuieren diejenigen, die man ausgewählt hat. Das finden wir verwerflich“, sagte Grotian. Er sei fassungslos, dass die Regierung jede Verantwortung für diese „Katastrophe“ von sich weise. „Wir sind von der eigenen Regierung moralisch verletzt, und das ist beschämend.“ Grotian wies darauf hin, dass unterlassene Hilfeleistung eine Straftat sei und forderte eine Verantwortungsübernahme dafür, „dass Handlungen, Aussagen und Untätigkeit“, nun „Menschenleben in die Hände der Taliban“ spielten. Er spreche dabei von der Zeit vor der aktuellen Evakuierungsaktion, „wo es offensichtlich war, dass wir die Menschen dort zurücklassen“ und wo Hilfsangebote und Warnungen ignoriert worden seien.

Seine Forderung: Sofort alle Restriktionen für die Ausreise von Ortskräften fallen lassen, also keine Beschränkungen mehr nach Jahr der Tätigkeit oder für welches Ministerium die Tätigkeit war.

Denn das Zeitfenster für die Evakuierungsmission schließt sich langsam. Die USA halten bislang offiziell am 31. August als Enddatum für die Mission fest, danach sollen alle Soldaten das Land verlassen. Der Flughafen Kabul würde dann nicht mehr gesichert werden können. Bei einem G7-Sondergifpel wollen die Industriestaaten an diesem Dienstag noch darüber beraten, ob und wie Aufschub möglich ist. Die Taliban hatten bereits eine rote Linie gezogen und Konsequenzen nach dem 31. August angedroht. Ein Taliban-Führer hatte dem britischen Sender Sky News in Doha gesagt, eine Verlängerung der Frist komme nicht infrage. Diese Aussage nehme sie sehr ernst, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).

Ihr Ministerium bemühte sich am Dienstag, positive Zahlen der Mission zu verbreiten. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden bis Dienstagmorgen mehr als 3.600 Menschen von der Luftwaffe ausgeflogen, darunter mehr als 2.800 afghanische Staatsbürger. Im Durchschnitt gebe es alle zehn Minuten einen Start oder eine Landung, hieß es. Gleichzeitig mehren sich Berichte, dass ehemalige Ortskräfte von deutscher Polizei oder Entwicklungsorganisationen von den internationalen Soldaten am Flughafen wieder abgewiesen werden.

Auch Grotian berichtete von solchen Fällen. Der Vorsitzende des Patenschaftsnetzwerks Afghanische Ortskräfte, Marcus Grotian, sagte in Berlin, in diesen Minuten würden Menschen am Flughafen von Kabul abgewiesen, weil sie nicht auf den Listen stünden. Denn sie hätten zu einer Zeit für ein deutsches Ressort gearbeitet, die „nicht bürokratisch erfasst“ sei. Seiner Einschätzung nach wären insgesamt rund 8.000 Menschen - Ortskräfte und ihre Familienangehörigen - berechtigt, einen Antrag auf ein Visum für Deutschland zu stellen. Das seien nur diejenigen, die direkt für deutsche Organisationen gearbeitet hätten. Doch diese Zahl wurde seinen Angaben nach „durch bürokratische Hürden“ um etwa 50 Prozent reduziert.

Wie dringend Ausreisen nötig sind, zeigt ein Bericht der Vereinten Nationen im Vorfeld des G7-Gipfels über schwerste Menschenrechtsverletzungen nach der Machtübernahme der Taliban. Darunter seien Massenhinrichtungen von Zivilisten und Angehörigen regierungstreuer Sicherheitskräfte, sagte die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, am Dienstag in Genf. Bachelet sprach bei einer Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf zur Lage in Afghanistan von „gravierenden Risiken für Frauen, Journalisten und die neue Generation von Leitfiguren der Zivilgesellschaft“. Der Bewegungsspielraum von Frauen sei in manchen Regionen nach Machtübernahme der militant-islamistischen Aufständischen eingeschränkt worden, Mädchen dürften teils nicht mehr zur Schule gehen. Friedliche Proteste würden unterdrückt und Minderjährige zum Waffendienst geholt. Die Berichte seien glaubhaft, betonte Bachelet.

