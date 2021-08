Staatsminister Michael Roth will Deutsche aus Afghanistan holen : „Wir werden Charterflüge organisieren“

Interview Stadt für Stadt fällt - die Taliban sind in Afghanistan weiter auf dem Vormarsch. Droht Europa eine neue Flüchtlingswelle? Und wann können die verbliebenen Ortskräfte nach Deutschland? Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, (SPD) kündigt rasche Hilfe an.

Roth Selbstverständlich stehen wir in der Pflicht, unsere Landsleute zu schützen und das tun wir auch. Wir werden bis zum Ende des Monats ein bis zwei Charterflüge organisieren, um noch einmal eine größere Anzahl an Menschen nach Deutschland zu bringen.

Roth Wir haben gemeinsam mit unseren internationalen Partnern entschieden, den Einsatz zu beenden. Ich darf mal daran erinnern: Wir haben nicht nur in den USA eine gewisse Müdigkeit hinsichtlich des Einsatzes gehabt, sondern auch in der EU und in Deutschland. Die Kritik an dem Einsatz wurde immer lauter und schärfer. Deswegen hat US-Präsident Biden die Politik seines Vorgängers fortgeführt. Wahr ist aber auch: Der Rückzug hat zu einer besorgniserregenden Lage geführt. Die afghanischen Militär- und Sicherheitskräfte scheinen auf die aktuelle Situation nicht gut vorbereitet.