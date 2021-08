Verteidigungsministerin will Verantwortung übernehmen : AKK zu Afghanistan-Einsatz: „Ich halte den Kopf hin“

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will nach dem Ende des Evakuierungseinsatzes der Bundeswehr in Afghanistan über persönliche Konsequenzen aus Fehlern vor der Machtübernahme der Taliban nachdenken. „Wenn diese Mission zu Ende ist, dann werde ich für mich selbst sehr genau überlegen, welche Verantwortung ich getragen habe, welcher Verantwortung ich gerecht geworden bin, wo vielleicht auch nicht - und welche Schlüsse ich persönlich daraus ziehen muss“, sagte sie am Montag bei „Bild TV“. „Was immer da vor Ort passiert: Ich halte den Kopf hin“, so die Ministerin.

Sie machte aber deutlich, dass sie sich nun zunächst auf die Evakuierungs-Mission konzentrieren wolle. „Ich bin die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, und die muss vorne an Bord stehen in dem Moment, wo eine so gefährliche militärische Mission läuft, in die ich die Leute ja auch geschickt habe.“ Bei einem Krisengespräch im Kanzleramt unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntagabend sei es nicht um Personalfragen gegangen. „Es ging genau um die Frage: Wo stehen wir mit der Evakuierung, was machen die politischen Bemühungen.“ Außerdem sei es um die Verlängerung des Evakuierungseinsatzes gegangen.

Kramp-Karrenbauer kündigte außerdem an, jede einzelne Ortskraft aus Afghanistan rausholen zu wollen. Es gebe immer noch Ortskräfte, die nicht in der Hauptstadt Kabul seien. Deshalb stelle sich jetzt die Frage, wie und wann man die Menschen sicher nach Deutschland holen könne. Darüber werde aktuell beraten. „Wenn ich mich dazu mit Taliban an den Tisch setzen muss - auch als Regierung - dann tue ich das, weil das unsere Verpflichtung ist auch gegenüber diesen Ortskräften“, kündigte die CDU-Politikerin an.

Die Lage in der Hauptstadt Kabul ist laut Kramp-Karrenbauer aktuell „sehr angespannt“. Es gebe zunehmend Terrordrohungen. „Wir haben unglaublich viele Flüchtlinge in der Stadt, wir haben eine verschlechterte Versorgungslage, wir haben zunehmend auch Drohungen auch von anderen terroristischen Gruppen“, bestätigte die Verteidigungsministerin. Weitere Einzelheiten nannte sie nicht.