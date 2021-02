Debatte um Afghanistan-Einsatz : Die nächste Etappe

Soldaten der Bundeswehr in Afghanistan. Foto: Kay Nietfeld/dpa Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Ein Abzug steht zunächst nicht an: Das Bundeskabinett hat die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan gebilligt. Bis zu 1.300 deutsche Soldatinnen und Soldaten noch weitere zehn Monate am Hindukusch bleiben. Macht der Einsatz noch Sinn?

Von Holger Möhle

Mit dem baldigen Abzug deutscher Soldaten aus Afghanistan in diesem Frühjahr oder Sommer wird es nichts. Das ist die schlechte Nachricht für Deutschland. Die Bundeswehr muss als Teil der Nato-Ausbildungsmission „Resolute Support“ noch länger in dem Land am Hindukusch bleiben als vielen im Einsatzkontingent wie auch Zuhause lieb ist.

Die gute Nachricht für Afghanistan: Solange die Nato-Truppen im Land bleiben, wird der Vormarsch der radikal-islamischen Taliban nicht ungebremst weitergehen.

Noch gibt es die Chance, dass sich die Regierung in Kabul und die Führung der Religionskrieger auf einen Frieden afghanischer Art für eine Nachkriegsordnung einigen.

Nur so könnten die Errungenschaften für eine neue Zivilgesellschaft mit Rechten für Frauen, Zugang zu Bildung und zu einem halbwegs funktionierenden Gesundheitssystem in die Zeit nach einem Abzug der westlichen Truppen hinübergerettet werden.

Gemeinsam rein, gemeinsam raus – an dieser Devise im Bündnis hat sich auch nach mehr als 19 Jahren Afghanistan-Einsatz nichts geändert. Die Nato ist ihrem Auftrag verpflichtet. Deswegen wird der Bundestag als Auftraggeber für die Auslandseinsätze deutscher Soldatinnen und Soldaten aller Voraussicht nach auch dieses nächste Mandat nach dem Entwurf aus dem Kabinett bis Ende Januar 2022 verlängern.

Zehn Monate Verlängerung sind in einem Land, das mehr als 30 Jahre von Krieg, Bürgerkrieg und Terror gezeichnet ist und in dem die Stammeskultur immer noch gravierenden Einfluss auf die Machtverteilung hat, nicht viel Zeit.

Die Afghanen leben – regional unterschiedlich – im Zustand eines fragilen Friedens. Sicher ist in diesem Land vor allem eines: die Unsicherheit, das Gefühl latenter Gefahr. Und dies wird auch dieses nächste Kapitel des Bundeswehr-Einsatzes am Hindukusch prägen.

(hom)