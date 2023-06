AfD im Umfragen-Hoch Suche nach den Gründen: Diskussion um Eindämmung der AfD

Wie reagieren die drei Ampelparteien? Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht als Grund für den Umfrage-Höhenflug der AfD vor allem die Unsicherheit in krisenhaften Zeiten. Auch angesichts des Erfolgs rechtspopulistischer Parteien in anderen europäischen Ländern stelle sich für ihn die Frage „Warum gibt es solche Schlechte-Laune-Parteien?“, sagte er am Wochenende in Hamburg. „Wir leben in einer Zeit der Umbrüche, in der ganz viele Bürgerinnen und Bürger in unseren Ländern nicht so sicher sind, ob die Zukunft auf ihrer Seite ist und ob sie eine haben.“ Das schaffe Unsicherheit „und Resonanz für Parteien, die schlecht gelaunt das Vergangene loben“. Intern drückte Scholz aufs Tempo und mahnte Einigungen beim Heizungsgesetz und dem schwelenden Haushaltsstreit der Regierung noch vor der Sommerpause an. Ziel von Scholz ist es, das Heizungsgesetz in der nächsten Parlamentswoche im Bundestag aufzusetzen, die am 12. Juni beginnt. Der Haushalt wiederum soll am 5. Juli im Kabinett besprochen werden. Ob der Zeitplan gehalten werden kann, ist noch unklar.