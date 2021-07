Justiz : „Unverzeihlich“: Merkel-Aussage in Karlsruhe unter der Lupe

Was darf eine Bundeskanzlerin im Ausland zur Innenpolitik sagen? Am Mittwoch eröffnete das Bundesverfassungsgericht eine Klage der AfD gegen Äußerungen von Angela Merkel zur Thüringen-Wahl. Foto: dpa/Uli Deck

Das Bundesverfassungsgericht eröffnet Verfahren zu einer AfD-Klage wegen eventuellen Verstoßes der Neutralitätspflicht der Bundeskanzlerin. Urteil frühestens in drei Monaten und damit nach der Bundestagswahl erwartet

Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch das Verfahren zu einer AfD-Klage gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet. Die AfD will vor dem höchsten deutschen Gericht klären lassen, ob Merkel mit Äußerungen zum Ausgang der Thüringen-Wahl und der folgenden Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum kurzzeitigen thüringischen Ministerpräsidenten gegen ihre Neutralitätspflicht verboten habe. Merkel selbst nahm am Mittwoch zum Auftakt des Verfahrens nicht an der Verhandlung teil. Für sie war Kanzleramtschef Helge Braun nach Karlsruhe gekommen. Er verteidigte die Äußerungen Merkels zur Thüringen-Wahl, die im vergangenen Jahr während einer Südafrika-Reise zur Wahl von Kemmerich gesagt hatte, dass „dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb das Ergebnis rückgängig gemacht werden muss“. Schließlich widerspreche es den Grundsätzen der CDU, wenn Mehrheit mit der rechten AfD gewonnen würden. Kemmerich war im Landtag von Thüringen mit den Stimmen von CDU, AfD und FDP zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Schließlich widerspreche es den Grundsätzen der CDU, wenn Mehrheit mit der rechten AfD gewonnen würden.