Rechtsnationaler „Flügel“ : AfD-Streit um Björn Höcke schwelt weiter

Berlin Im AfD-internen Streit um Björn Höcke mehren sich Rufe nach einer Kandidatur des Wortführers des rechtsnationalen „Flügels“ für den Bundesvorstand.

Höcke war am Wochenende bei den Wahlkampfauftakt-Veranstaltungen der AfD in Brandenburg und Sachsen von seinen Anhängern gefeiert worden. In den beiden Ländern wird am 1. September der Landtag neu gewählt, am 27. Oktober steht zudem die Landtagswahl in Thüringen an. Angesichts starker Umfragewerte tritt die AfD zuversichtlich auf: „Wir werden den Osten blau machen“, sagte Höcke am Sonntagabend im sächsischen Lommatzsch. „Wir werden die politische Sonne hier aufgehen lassen, um sie dann über ganz Deutschland scheinen zu lassen.“