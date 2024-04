Geheimdienst-Verdacht AfD: Spionageverdacht bei Assistent - Druck auf Krah wächst

Das Landeskriminalamt Sachsen hatte Krahs Mitarbeiter Jian G. in Dresden festgenommen. Dem Mann, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, wird nach Angaben der Bundesanwaltschaft Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall zur Last gelegt. Er soll seit vergangenem Januar wiederholt Informationen über Verhandlungen und Entscheidungen im Europaparlament weitergegeben und chinesische Oppositionelle in Deutschland ausgespäht haben.