Alternative für Deutschland : AfD sendet erkannten „Extremisten“ in Verteidigungsausschuss

Deutschland Im Verteidigungsausschuss geht es um brisante Geheimnisse und die Sicherheit Deutschlands. Nun sorgt eine Personalie für Aufregung. Die AfD schickt einen vom MAD als „Extremist“ eingestuften Soldaten in das Gremium.

Die AfD schickt einen vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) als „Extremisten“ eingestuften und in den Bundestag gewählten Soldaten in den Verteidigungsausschuss.

Die Fraktion nominierte Hannes Gnauck (30) am Freitag als eines von vier AfD-Mitgliedern in dem Gremium, wie Teilnehmer einer Fraktionssitzung bestätigten. Kritik kam sofort.

Der AfD-Politiker Gnauck war in den Blick der Verfassungsschutzbehörden geraten. Nach früheren Berichten war er auch Botschafter der Jugendorganisation Junge Alternative in Brandenburg, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird. Er schrieb im April 2020 in dem in der rechten Szene beliebten „Compact-Magazin“, das vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall gelistet wurde. „Meine Bundeswehr: Als Patriot in den Reihen der deutschen Armee“ lautet die Überschrift des Artikels.