Ukraine-Krieg : AfD-Politiker und ihr enges Verhältnis zu Russland

Berlin/Moskau Ein AfD-Abgeordneter lässt sich in einer russischen Propaganda-Show zuschalten und AfD-Chef Chrupalla legt Kränze mit dem russischen Botschafter nieder. Das sorgt auch in der Partei für Kopfschütteln.

Am Donnerstag hatte sich der Berliner Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré in der Talkshow von Solowjow zuschalten lassen, dieser verbreitete einen Mitschnitt später auch auf seinem Telegram-Kanal. Solowjow wird in seiner Sendung oft laut, beschimpft die deutsche Regierung, streut deutsche Wörter ein und imitiert dabei eine schroffe Nazi-Aussprache. Zuletzt hatte er Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) als „Miss Ribbentrop“ bezeichnet. Joachim von Ribbentrop war deutscher Außenminister unter Adolf Hitler.

Kotré nicht zum ersten Mal in der Kritik

Chrupalla legt Kränze nieder - mit russischem Botschafter

Derweil zog Chrupalla selbst mit einer Aktion am selben Tag Kritik auf sich. Der AfD-Chef präsentierte sich am Donnerstag Seite an Seite mit Wladimir Putins hochrangigstem Diplomaten in Deutschland, Botschafter Sergej Netschajew. In der Gedenkstätte Seelower Höhen in der Nähe der polnischen Grenze in Brandenburg legten beide gemeinsam Kränze nieder. Chrupalla und auch die russische Botschaft verbreiteten das auf ihren Internetkanälen. Hintergrund war der 80. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad.