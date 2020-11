Bundesparteitag in Kalkar : AfD im „Wunderland“: Maskenpflicht gilt für alle

Bundesparteitag in Kalkar

Rund 600 Delegierte der AfD kommen zu einem Bundesparteitag in Kalkar zusammen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Kalkar Inmitten des Teil-Lockdowns wirkt der AfD-Bundesparteitag, zu dem Hunderte Teilnehmer aus ganz Deutschland anreisen, wie eine Veranstaltung aus einer anderen Zeit. Wäre da nicht die Maske, die jeder Delegierte tragen muss.

