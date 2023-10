Wahlkampf AfD-Chef nicht mehr im Krankenhaus - CSU erhebt Vorwürfe

Chrupalla war am Mittwochnachmittag während einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt ins Krankenhaus gebracht worden. Der Hintergrund war zunächst unklar. Wie die Polizei mitteilte, musste Chrupalla vor Beginn einer Rede hinter der Bühne medizinisch versorgt werden und wurde dann in die Klinik gebracht. Am Donnerstag teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit: „Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Erkenntnisse vor, dass Herr Chrupalla angegangen oder angegriffen wurde.“ Die AfD geht wie bereits am Mittwochabend dagegen von einem „tätlichen Vorfall“ aus, wie die Bundesgeschäftsstelle am Donnerstag auf Nachfrage bestätigte.