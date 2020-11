Mit 600 Teilnehmern : AfD-Bundesparteitag beginnt - Maskenpflicht für Delegierte

Kalkar Begleitet von Protesten hält die AfD in Kalkar am Niederrhein einen Präsenzparteitag ab. Es gilt eine Maskenpflicht - eine Klage der Partei dagegen scheiterte.

Chrupalla verteidigte, dass die AfD in der Corona-Pandemie einen zweitägigen Präsenzparteitag abhält. Solche Präsenzparteitage seien unverzichtbar in der Demokratie, sagte er. „Wenn wir uns von einem Virus in die Schranken weisen lassen, hat die Demokratie schon verloren.“ Zugleich appellierte Chrupalla an die rund 600 Delegierten, das Hygienekonzept einzuhalten. „Tragt Eure Masken, haltet Abstand“, sagte er. Die Delegierten sollten den Parteitag „nicht durch leichtsinniges Verhalten beschädigen“.