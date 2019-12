Ausblick auf künftigen Kurs : AfD beendet Bundesparteitag mit weiteren Vorstandswahlen

Jörg Meuthen (3.v.r.) und Tino Chrupalla (2.v.r.), neugewählte Bundessprecher der AfD, beim Parteitag. Foto: Sina Schuldt/dpa.

Braunschweig Die AfD beendet ihren Bundesparteitag in Braunschweig heute mit weiteren Vorstandswahlen. Am Samstag hatten die knapp 600 Delegierten den 44-jährigen Tino Chrupalla zum Nachfolger von Alexander Gauland an die Parteispitze gewählt.

Zugleich bestätigten sie Jörg Meuthen (58) als Co-Vorsitzenden. Der 78-jährige Gauland hatte Chrupalla selbst als seinen Nachfolger vorgeschlagen.