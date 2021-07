Delta-Variante auf dem Vormarsch : Ärztevertreter warnen vor viertem Corona-Lockdown

Berlin Angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen haben Gesundheitsexperten vor einem vierten Lockdown im Herbst gewarnt. Ärztevertreter wandten sich aber gegen eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal – damit erreiche man das Gegenteil.

Angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen haben Gesundheitsexperten vor einem vierten Lockdown im Herbst gewarnt. „Es ist zunächst einmal nicht überraschend, dass die Fallzahlen wieder steigen. Das alleine aber ist wenig aussagekräftig, da sich die Inzidenzen mit steigender Impfquote von der Zahl der schweren Verläufe entkoppeln“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, unserer Redaktion. „Corona wird für Geimpfte ungefährlicher, das sehen wir bislang an den Zahlen in Großbritannien und auch an den bisherigen Daten aus Deutschland“, sagte der KBV-Chef. „Die vierte Welle darf und wird deswegen nicht zu einem vierten Lockdown führen.“

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 1890 neue Positiv-Tests, 248 mehr als vor einer Woche. Damit flacht sich die Anstiegdynamik etwas ab. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg aber erneut und lag bei 12,2 nach 11,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt haben. Das Institut drang wegen eines als wahrscheinlich eingeschätzten Anstiegs der Corona-Fälle im Herbst und Winter darauf, jetzt vorbeugende Maßnahmen in verschiedenen Bereichen zu ergreifen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warnte am Donnerstag vor einer Verdoppelung der Infektionszahlen binnen zwei Wochen, das exponenzielle Wachstum sei zurück.