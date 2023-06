„Wir haben ein Ressourcenproblem“ Kinder- und Jugendärzte schlagen Alarm

Es ist ein Albtraum für viele Eltern: Das Kind ist krank, doch helfende Medikamente sind Mangelware – genau wie Plätze beim Kinderarzt. Im Dezember 2022 erreichte die Infektwelle ihren Höhepunkt, doch Kinderkliniken mussten Patienten wegen Überbelegung abweisen, Praxen verhingen Aufnahmestopps. Die Mediziner berichten davon, dass sich Eltern mit ihren Kindern um 8 Uhr morgens in Schlangen vor den Praxen reihten. Angesichts der nächsten drohenden Infektwelle schlagen Kinder- und Jugendärzte Alarm. Bei der Jahresversammlung des Deutschen Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) am Freitag in Berlin präsentierten sie ihre Forderungen.