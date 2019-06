Ärztekammer-Bundeschef in der Kritik : Streit um Gebühr für unnötige Arztbesuche

Ärztekammer-Bundeschef in der Kritik

Berlin/Saarbrücken Patienten wehren sich dagegen, dass sie künftig für fragwürdige Praxisbesuche zahlen sollen. Auch Saar-Ärztekammerchef Mischo sieht die Idee kritisch.

Der neue Präsident der Bundesärztekammer Dr. Klaus Reinhardt hat mit seiner Forderung, von Patienten, die übermäßig häufig zum Arzt gehen, eine Selbstbeteiligung zu verlangen, eine heftige Debatte ausgelöst. Während der Präsident der saarländischen Ärztekammer, Dr. Josef Mischo, die Idee seines Bundeskollegen als „von der Sache her richtig bezeichnet“, sie aber praktisch für äußerst schwierig umzusetzen hält, wirft ihm die Deutsche Stiftung Patientenschutz „maximale Patientenverunsicherung“ vor.

„Nicht jeder Besuch beim Arzt ist notwendig und sinnvoll“, sagte Reinhardt, der erst im Mai zum Präsidenten der Bundesärztekammer gewählt wurde, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. So gebe es Menschen, die zwei oder drei Hausärzte hätten und sich regelmäßig eine zweite oder dritte Meinung einholten. „Das geht nicht.“ Mit kleinen Geldbeträgen ließe sich das Verhalten der Patienten verändern. Das zeigten Erfahrungen aus anderen Ländern, in denen es eine Selbstbeteiligung gebe. Der Erstzugang zum Arzt solle immer frei sein, betonte Reinhardt. „Aber man muss genauer hinsehen, wer wann und weshalb zum Arzt geht“, so der Ärztepräsident.