Kein Grund zur Verunsicherung : Ärzte werben für umstrittenen Impfstoff von Astrazeneca

Ärztepräsident Klaus Reinhardt Foto: WELT

Kommunen, Mediziner und Bundespolitiker mahnen auch den schnelleren flächendeckenden Ausbau der Schnelltest-Kapazitäten an. Lehrer und Erzieher sollen nach dem Wunsch des Städtetags bei der Impfreihenfolge bevorzugt werden.

Von Birgit Marschall und Jana Wolf

In der Debatte um die Wirksamkeit und Nebenwirkungen des Impfstoffs von Astrazeneca rufen die Ärztevertreter die Bürger dazu auf, sich nicht durch „verzerrte Berichte“ verunsichern zu lassen und Impfangebote auch dann anzunehmen, wenn das Astrazeneca-Vakzin verimpft werden soll. Politiker, Ärzte und Kommunen dringen zudem darauf, die Kapazitäten für Schnelltests und Selbsttests schneller flächendeckend auszubauen, um die rasche Verbreitung der Virus-Mutationen unter Kontrolle zu halten.

Zunächst niedrige Zahlen bei den Astrazeneca-Impfungen waren am Donnerstag teilweise auch darauf zurückgeführt worden, dass Impfberechtigte Zweifel an der Wirksamkeit hätten. Binnen eines Tages stiegen die Zahlen am Donnerstag aber wieder deutlich an. Inzwischen wurden laut Robert Koch-Institut (RKI) knapp 107.000 Astrazeneca-Dosen verimpft. Am Vortag waren von fast 740.000 an die Länder gelieferten Dosen knapp 90.000 verimpft worden.

Der Astrazeneca-Impfstoff hat mit mindestens 70 Prozent eine etwas geringere Wirksamkeit als die Mittel von Biontech/Pfizer und Moderna – bezogen darauf, wie viele Geimpfte in Studien im Vergleich zu Nicht-Geimpften erkranken. Zudem gibt es Berichte über teils starke Nebenwirkungen bei Geimpften wie etwa hohes Fieber. Den Impfstoff erhalten sollen zunächst vor allem Pflegekräfte in Heimen und Personal in Intensivstationen, Notaufnahmen sowie Rettungsdiensten. Sie gehören zur ersten von drei vorrangig zu impfenden Gruppen. Ungefähr zum Ende des ersten Quartals soll diese Gruppe geimpft sein.

„Wir sollten jetzt keine Zeit mit einer Debatte darüber vergeuden, ob wir den guten oder einen vermeintlich noch besseren Impfstoff möchten“, sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt unserer Redaktion. „Oberste Priorität muss sein, in dieser Notlage möglichst schnell möglichst viele Menschen gegen das Corona-Virus zu impfen. Deshalb rate ich allen Impfberechtigten, die Möglichkeit für eine Impfung zu nutzen. Sie schützen damit sich selbst und andere“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer.

Die großen Organisationen der Ärzteschaft hatten am Donnerstag vor allem Pflegerinnen und Pfleger eindringlich aufgerufen, sich impfen zu lassen. „Wer nicht geimpft ist, hat ein deutlich höheres Risiko, an Covid-19 zu erkranken.“

Er könne nachvollziehen, „dass die Bevölkerung aufgrund verzerrter Presseberichte und verkürzter Äußerungen im Hinblick auf die Wirksamkeit des Impfstoffs von Astrazeneca verunsichert ist“, sagte Reinhardt. Dagegen würden nur sachliche Informationen helfen. „Fakt ist: Die derzeit bei uns verfügbaren Impfstoffe haben alle notwendigen Prüfungen durchlaufen. Sie werden für die bislang in Deutschland dominierenden Virusvarianten als geeignet zum Individualschutz und zur Bekämpfung der Pandemie angesehen. Sie helfen also, schwere Krankheitsverläufe und Krankenhausaufenthalte zu vermeiden“, sagte Reinhardt.

Der Deutsche Städtetag forderte eine bevorzugte Impfung von Lehrern und Erziehern gegen das Corona-Virus. „Wenn jetzt Kitas und Schulen stufenweise wieder öffnen, gibt es hier viele, häufig auch enge Kontakte. Impfungen der Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher können deshalb ein Element sein, um das Infektionsrisiko in Schulen und Kitas zu senken“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. Es sei daher richtig, dass Bund und Länder derzeit prüften, ob Erzieherinnen und Erzieher oder auch Lehrkräfte rascher geimpft werden könnten als bisher geplant.

In der Debatte um fehlende Corona-Schnelltests forderte die Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Andrea Lindholz (CSU), mehr Struktur beim Aufbau der Schnelltest-Kapazitäten und entsprechende Testzentren in jedem Landkreis. „Wir brauchen hier ein viel strukturierteres und einheitlicheres Vorgehen als bislang“, sagte Lindholz unserer Redaktion. Der Aufbau der Kapazitäten sei eine „der zentralen Herausforderungen der kommenden Monate, wenn wir mehr Freiheit zurückbekommen wollen“, so Lindholz. „Dazu sind die Schnelltests möglichst zügig überall dort einzusetzen, wo regelmäßig viele Menschen zusammenkommen: in Schulen, in Kitas und Kindergärten, an Arbeitsplätzen, im Parlament.“

Zugleich wehrte die CSU-Politikerin Bedenken ab, wonach zu große Hoffnungen an die Schnelltests geknüpft würden. „Wenn ich aber die Bedenken und Warnungen vor überzogenen Erwartungen an die Schnelltests höre, kann ich diese Aussagen überhaupt nicht verstehen. Wir haben es geschafft, in kürzester Zeit Impfzentren einzurichten. Warum sollten wir es nicht genauso schaffen, in jedem Landkreis und in jeder Stadt Schnelltest-Zentren einzurichten“, betonte Lindholz.

Der Städte- und Gemeindebund und der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes hatten zuvor vor überzogenen Erwartungen an die angekündigten Gratis-Schnelltests gewarnt. Laut Lindholz stünden ausreichend leerstehende Örtlichkeiten für Testzentren zur Verfügung. „Wir wissen doch, dass solche Zentren hilfreich sind. Deswegen sollte das jetzt auch breit in der Fläche umgesetzt werden“, sagte die Innenausschuss-Vorsitzende weiter.

Auch Ärztepräsident Reinhardt warb für die Schnelltests. „Es scheint, dass die neuen Tests, speziell die vor der Zulassung stehenden Tests für den Hausgebrauch, nicht schlechter sind als die bisherigen Schnelltests“, sagte er. „Sie können helfen, das Zusammenkommen von Menschen sicherer zu gestalten und eine schrittweise Rückkehr in ein normales soziales und wirtschaftliches Leben zu ermöglichen – sofern genügend Tests zur Verfügung stehen“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer.

„Klar ist aber auch: absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit gibt es nicht. Es bleibt immer ein Restrisiko. Hinzu kommt, dass jeder Test immer nur eine Momentaufnahme darstellt. Insofern dürfen uns die Schnelltests nicht zu Sorglosigkeit verleiten. Die AHA-Regeln müssen in jedem Fall weiter beachtet werden“, sagte Reinhardt. Die Schnelltests sollten künftig nicht nur zuhause, sondern auch in allen Arztpraxen durchgeführt werden können. „Bei der konkreten Ausgestaltung der Neuregelung ist darauf zu achten, dass sich die Tests gut in die Praxisabläufe einfügen, Finanzierungsfragen geklärt sind und keine zusätzlichen bürokratischen Hürden für Ärztinnen und Ärzten entstehen“, sagte Reinhardt.

Auch der Städtetag warnte die Bürger davor, sich nach einem negativen Schnelltest in falscher Sicherheit zu wiegen. „Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in falscher Sicherheit wiegen, wenn wir ein negatives Testergebnis in der Tasche haben. Kontaktbeschränkungen und Hygienekonzepte müssen weiter eingehalten werden – wir dürfen die Erfolge bei der Bekämpfung der Pandemie nicht wieder verspielen“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. Immer mehr Menschen zu testen sei aber vernünftig. „Es trägt dazu bei, die Corona-Pandemie im Griff zu behalten und zu beurteilen, wo sich das Virus ausbreitet“, sagte der Städtetags-Geschäftsführer. „Auch Schnelltests können dabei helfen. Apotheken und Arztpraxen sollen für die Schnelltests erste Ansprechpartner sein. Zudem gibt es in allen Städten flächendeckend private Testangebote. Ihre Kapazitäten sollten ebenfalls einbezogen werden“, sagte Dedy. Auch die Selbsttests müssten das Test-Angebot ergänzen.

CSU-Politikerin Lindholz mahnte zudem mehr Steuerungsmöglichkeiten des Parlaments und ein bundeseinheitlicheres Vorgehen der Landesregierungen bei den Corona-Beschränkungen an. „Je länger ein Katastrophenfall wie diese Pandemie dauert, umso mehr muss das Parlament mitbestimmen können. Gesetzliche Vorgaben, die der Bundestag beschließt, müssen überall umgesetzt werden. Debatten über Verordnungen der Exekutive alleine reichen nicht aus. Die wesentlichen Beschlüsse gehören in das Parlament“, sagte Lindholz.