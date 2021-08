Autobiografie von Hermann Otto Solms : Abschied des liberalen Grandseigneurs

Hermann Otto Solms (FDP). Foto: Dr. Hermann Otto Solms, MdB/Werner Schuering

Berlin Nach 50 Jahren liberalen Wirkens verlässt das FDP-Urgestein Hermann Otto Solms die politische Bühne. Jetzt hat er seine Autobiografie vorgestellt und bietet darin persönliche Einblicke etwa in die schwierigen Koalitionsverhandlungen 2009 und 2017 – oder wie er Guido Westerwelle in den Bundestag gesoffen hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Drebes

Hermann Otto Solms läuft milde – beinahe bescheiden – lächelnd durch den Veranstaltungsraum der Stiftung Familienunternehmen und begrüßt seine Gäste. Beste Adresse, direkt am Brandenburger Tor. Familienunternehmer, seit jeher eine Stammklientel der FDP, haben klare Erwartungen an den Wahlkampf. An Parteichef Christian Lindner als möglichen Kanzlermacher, als Verteidiger ihrer Interessen gegen einen allzu stark eingreifenden Staat. Als Verhinderer eines Bündnisses aus SPD, Grünen und Linken.

Doch all das rückt zunächst in den Hintergrund an diesem sonnigen Mittwochmorgen. Heute geht es um den Abtritt eines Großen von der politischen Bühne, einen der letzten Zeitzeugen der Ära Willy Brandt bis zur Ära Angela Merkel. Hermann Otto Solms, 80 Jahre alt, hat beinahe die Hälfte seines Lebens im Bundestag gesessen, schaut zurück auf 50 Jahre im Dienste der FDP, etwa als Schatzmeister mit der längsten Dienstzeit. Jetzt ist Schluss damit, Solms tritt bei der Bundestagswahl nicht erneut an. Zum Abschied hat er seine Autobiografie vorgelegt. „Frei heraus“ heißt sie, erschienen im Langen Müller Verlag. Untertitel: „Mein selbstbestimmtes Leben“.

Wolfgang Thierse findet das merkwürdig. Der streitbare Sozialdemokrat und frühere Präsident des Deutschen Bundestages hält die Laudatio. Selbstbestimmt? Ausgerechnet als Politiker? Thierse lässt das so stehen, würdigt Solms als leidenschaftlichen Kämpfer für die Freiheit, für den Liberalismus. 15 Jahre saßen sie zusammen im Präsidium des Bundestages, was Thierse als vielleicht heiterste Zeit im politischen Leben Solms’ bezeichnet. Der lächelt wieder, seit 2017 ist er Alterpräsident des Bundestages.

Thierse (77) schreibt seinem Altersgenossen einen uneitlen Umgang mit der eigenen Familie zu. Hermann Otto Solms, geboren im November 1940 als Kind adeliger Eltern, trug seinen Adelstitel Prinz zu Solms-Hohensolms-Lich nie. Das passe nicht in die demokratische Gesellschaftsordnung, schreibt Solms. Später besucht er ein Internat, macht Abitur, studiert Wirtschaftswissenschaften, legt seinen Abschluss als Diplom-Ökonom ab, promoviert, gründet ein Unternehmen für Videospielautomaten mit 70.000 Mark – und kandidiert 1976 parallel als noch junges FDP-Mitglied erstmals für den Bundestag. Mit dem Einzug ins Parlament klappt es erst vier Jahre später, dann aber wirft er sich als leidenschaftlicher Kämpfer für Freiheit ganz in die politische Arbeit für die FDP. Und für eine selbstbewusste Partei.

Solms macht das auch mit Personalpolitik. Beispielsweise, als er Guido Westerwelle fördert, weil er in ihm großes Potential sieht. Westerwelle habe ein „jugendlicheres, dynamischeres Bild“ der Liberalen vermitteln können, schreibt Solms. Weil Westerwelle 1996 aber nur auf einer Nachrückerposition ist, sieht Solms nur eine Möglichkeit: „Ich musste einen Abgeordneten aus NRW dazu bringen, sein Mandat niederzulegen“, schreibt er. Seine Wahl: Heinz Lanfermann, Rechtsanwalt. Solms bietet ihm den Posten eines beamteten Staatssekretärs im Bundesjustizministerium an, Lanfermann sträubt sich aber. „Also habe ich mehrere Abende zusammen mit Detlef Kleinert, der gemeinsam mit Lanfermann die FDP-Rechtspolitik gestaltet hat, in Ossis Bar mit ihm gezecht, bis ich beide schließlich so weit hatte, diesen Weg mitzugehen. Hinterher war ich krank, konnte aber mit Fug und Recht behaupten, Guido Westerwelle ins Parlament gesoffen zu haben“, schreibt Solms.

Doch mit Westerwelle wird er später harte Auseinandersetzungen führen. Denn immer wieder taucht das Bild der nicht ernst genommenen FDP in Solms’ Buch auf. Und dafür macht er den 2016 verstorbenen Westerwelle mit verantwortlich. Ganz prägnant sind dabei die Stellen, in denen es um die Koalitionsbildung 2009 von Union und FDP geht.

Während das nach außen wie ein großer Erfolg für die FDP wirkt, sieht Solms in dem Wahltriumph von mehr als 14 Prozent nicht den „Beginn einer neuen Ära liberaler Politik“, sondern den „Anfang und Auslöser eines Niedergangs“. Die FDP als Steigbügelhalter für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), schlechte Verhandlungsergebnisse, der Anfang vom Ende, fürchtet Solms. FDP-Chef Guido Westerwelle, so schreibt er in seinem Buch vorwurfsvoll, habe den Wahltriumph an sich selbst festgemacht, nicht am konsequenten Steuerwahlkampf. Und dann folgt eine Passage, die Solms’ schwieriges Verhältnis zu Westerwelle und Merkel gleichermaßen schildert: Solms habe Westerwelle dazu drängen wollen, auf das Finanzministerium zu bestehen. Sonst werde die FDP in zwei Jahren wieder bei fünf Prozent liegen. Westerwelle sagte ihm „Nein, ich werde Außenminister“. Und Solms behält recht: Die FDP fiel sogar binnen zehn Monaten auf den schlechten Wert von 1998 zurück, scheidet 2013 aus dem Bundestag aus.

2017 dann hätten Merkel und die Grünen die zurückgekehrte FDP bei den Jamaika-Verhandlungen nicht ernst genommen. Es habe eine klare schwarz-grüne Agenda gegeben, sagt Solms bei der Vorstellung seines Buchs. Die FDP habe man nur für die Kanzlerinnenmehrheit gebraucht. Da ist sie wieder, diese alte Verletzung der Liberalen. Die Angst, über den Tisch gezogen zu werden und hinterher ohne starkes Profil abzurutschen. Deswegen habe Christian Lindner die Verhandlungen abgebrochen.