Absage von Altmaier : Berliner Koalition streitet über CO2-Steuer-Pläne

Berlin Mit einer brüsken Absage reagierte Wirtschaftsminister Altmaier auf den Vorschlag der Umweltministerin zur CO2-Besteuerung.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich gegen die Überlegungen der sozialdemokratischen Umweltministerin Svenja Schulze für einen CO 2 -Preis gestellt. „Wir müssen als Regierung mehr tun beim Klimaschutz. Mit diesem Vorschlag schaffen wir das aber nicht: Weil er viele belastet, ohne den CO 2 -Ausstoß nachhaltig zu reduzieren“, sagte der Saarländer der „Bild am Sonntag“.