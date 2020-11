Kommentar : Genug ist jetzt endgültig genug

An Pöbeleien unterster Schublade vom rechten Flügel des Plenarsaals hat man sich fast schon gewöhnt. Auch daran, dass die AfD im Bundestag nur selten Konzepte zu wichtigen politischen Fragen vorlegt.

Genug ist jetzt aber genug. Denn das ist der absolute Tiefpunkt dessen, was man seit der letzten Wahl im Bundestag erlebt hat: Das Einschleusen von bekannten rechten Störern als vermeintliche „Gäste“, die dann Mitarbeiter und Politiker derart bedrängen und beleidigen, erinnert an die widerlichsten Zeiten deutscher Parlamentsgeschichte. Wer so agiert, offenbart, wie gleichgültig ihm als Abgeordneter das demokratische System ist. Und damit auch das Grundgesetz.