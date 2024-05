Demokratie 75 Jahre Grundgesetz - Wehrhaft, aber nicht unüberwindbar

Heute leben nur noch wenige Menschen, die sich an die Gründung der Bundesrepublik vor 75 Jahren erinnern können - und damit auch noch an den Krieg und den Holocaust. Voßkuhles Vater, verstorben 2010, war so jemand - er war im Zweiten Weltkrieg Offizier gewesen. „Wieviele Nächte sind wir zusammengesessen und haben über den Nationalsozialismus gesprochen?“, erinnert sich der heute 60 Jahre alte Sohn. „Das fällt mittlerweile weg.“ Und damit verschwinde auch ein gewisses Maß an Sensibilität dafür, dass es nicht selbstverständlich ist, in einer Demokratie zu leben. Ähnlich sieht es der 91 Jahre alte Gerhart Baum, der durchaus noch Erinnerungen an den Krieg hat. „In der Tat geht Sensibilität verloren, wenn sie nicht immer wieder aktiviert wird“, sagt er der dpa. Die Demokratie werde heute nicht nur von Verfassungsfeinden bedroht, sondern vor allem auch von Gleichgültigkeit.