Extremismus 52 Hinweise zu gesuchten Ex-RAF-Terroristen eingegangen

Tatorte waren unter anderem Wolfsburg, Cremlingen und Stuhr in Niedersachsen sowie Bochum-Wattenscheid und Essen in Nordrhein-Westfalen. Die Staatsanwaltschaft Verden geht davon aus, dass die Raubüberfälle nicht politisch motiviert waren, sondern die drei damit ihren Lebensunterhalt im Untergrund finanzieren, weshalb weitere Taten möglich seien. In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ an diesem Mittwoch sollen auch die gravierenden Folgen der Verbrechen für die Opfer thematisiert werden.