Booster : 5,6 Millionen: Tempo bei Corona-Auffrischung steigt

Ein Mann bekommt in einem Corona-Impfzentrum in Hamburg eine Auffrischungsimpfung. Foto: Christian Charisius/dpa

Berlin Weil die Corona-Impfung mit der Zeit ihre Wirkung verliert, ist eine Auffrischung nötig. Das „Booster“-Tempo zieht zwar an. Doch bis es einen Effekt auf das Infektionsgeschehen gibt, dauert es noch.

In Deutschland steigt das Tempo bei der Gabe von Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus - doch es muss noch deutlich schneller gehen.

In dieser Woche seien bisher 1,7 Millionen Bürger „geboostert“ worden, teilte der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Samstag auf Twitter mit. Bislang erhielten insgesamt 5,6 Millionen Menschen die Auffrischung. Jedoch gibt es noch viel zu tun: Angesichts rasant steigender Infektionszahlen hatte das Ministerium kürzlich eine Zielmarke von 20 bis 25 Millionen Auffrischungen bis zum Jahresende genannt.

Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Es kommt jetzt angesichts der dramatischen Pandemielage auf jeden Tag an.“ Das DRK stehe bereit, alle Kräfte zu mobilisieren und mit Impfzentren, Impfstellen oder mobilen Impfteams massiv zu unterstützen. Nötig sei ein gemeinsamer Kraftakt: „Denn Schlangen, in denen Impfwillige stundenlang auf ihren Termin warten oder wieder nach Hause geschickt werden müssen, können wir uns nicht leisten.“

Der Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Christian Karagiannidis, hatte in einem am Dienstag ausgestrahlten NDR-Podcast gesagt, dass eine Million Auffrischimpfungen pro Tag nötig wären, um die Ausbreitung des Virus deutlich zu reduzieren - davon sei man derzeit weit entfernt. Einen Effekt der Booster-Impfungen könne man frühestens in vier Wochen erwarten. Er gehe davon aus, dass die vierte Welle erst im Frühjahr nächsten Jahres auslaufen werde.