Länder fordern Nachbesserungen : 49-Euro-Ticket könnte wieder das Aus drohen

Exklusiv Berlin Der Bundesrat berät demnächst das 49-Euro-Ticket. Schon jetzt ist klar, dass die Länder erneut auf Änderungen bei der Finanzierung pochen wollen. Sonst könnte bald schon wieder Schluss sein mit dem bundesweit gütligen Billig-Angebot.

Auch der Bundesrat will Planungssicherheit. Aber anders als der VCD will er rasche Preiserhöhungen möglich machen. In Wissings Gesetzentwurf soll deshalb noch eine Ergänzung aufgenommen werden. „Der Preis wird in Abstimmung von Bund und Ländern jährlich festgeschrieben“, lautet die Vorgabe in dem Papier. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz im Dezember sei beschlossen worden, das Deutschlandticket im Jahr 2023 zu einem „Einführungspreis“ in Höhe von 49 Euro anzubieten. Danach müsse aber entschieden werden, wie das Ticket durch die Verkäufe und die Zuschüsse in Höhe von je 1,5 Milliarden Euro finanziert werden könne. „Dieses Ziel intendiert die Möglichkeit oder auch die Notwendigkeit, den Preis des Deutschlandtickets anzupassen, was mit der Ergänzung verdeutlicht wird“, so die Länder.