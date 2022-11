49-Euro-Ticket zum 1. April : Die Revolution im ÖPNV frisst ihre Kinder

Meinung Berlin Das 49-Euro-Ticket lässt auch nach der erneuten Sonderkonferenz der Verkehrsminister auf sich warten. Der 1. April wird jetzt angestrebt. Wer die Umsetzung tatsächlich will, darf aber die Warnungen vor der Unterfinanzierung nicht ignorieren. Aufgeben kann keine Option sein.

Die Hängepartie geht weiter. Nicht im Januar, wie zunächst forsch angepeilt, kommt das versprochene 49-Euro-Ticket. Auch nicht im März, nun wird also doch der April angestrebt. Wenn’s gut läuft mit der organisatorischen und rechtlichen Umsetzung. Das ist die Botschaft der Verkehrsminister von ihrer Sonderkonferenz. Die Revolution im öffentlichen Personennahverkehr frisst ihre Kinder.

Jetzt winken fast alle mit der weißen Fahne - zu wenig Busse und Bahnen, zu digital, zu hohe andere Kosten, die Umstellung der unterschiedlichen Tarifsysteme zu kompliziert. Und was ist mit denen, die ein günstigeres Angebot brauchen, Schüler, Studenten, sozial Schwache?

Die Revolution im ÖPNV hakt also an den vielen Detailfragen, wie bei der Konferenz wieder deutlich geworden ist. Und ganz besonders an den zur Verfügung gestellten Finanzmitteln. Mit den drei Milliarden Euro von Bund und Ländern soll das 49-Euro-Ticket jedenfalls nicht zu finanzieren sein, sagen die Kommunen und noch einige andere. Zumindest nicht überall.