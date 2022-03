Entlastungspaket der Bundesregierung : 300 Euro Energiepreispauschale und 9-Euro-ÖPNV-Ticket – So will die Regierung entlasten

Update Hohe Spritpreise und steigende Kosten für Strom und Heizung belasten die Bürger. Jetzt will die Bundesregierung Menschen entlasten. Das wurde beschlossen.

Die Spitzen der Ampel-Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP haben sich auf „umfangreiche und entschlossene Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und zur Stärkung der energiepolitischen Unabhängigkeit“ verständigt. Die Gespräche hatten am Vorabend um 21 Uhr begonnen.

Um 11 Uhr stellten die Spitzen der Regierungsparteien die Details der Entlastungen vor. Folgende Punkte sind beschlossen worden:

Die Menschen in Deutschland sollen wegen steigender Preise im laufenden Jahr einmalig mit einer Energiepreispauschale von 300 Euro über die Einkommensteuer entlastet werden.

Die Koalition hat sich auf eine Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate geeinigt.

Empfänger von Sozialleistungen sollen nach dem Willen der Ampel-Koalition wegen der hohen Energiepreise eine weitere Einmalzahlung bekommen. Zusätzlich zu den bereits beschlossenen 100 Euro sollen pro Person weitere 100 Euro ausgezahlt werden.

Die Koalition will für 90 Tage ein Ticket für 9 Euro pro Monat für den Öffentlichen Personennahverkehr einführen. Dazu sollen die Länder entsprechende Mittel bekommen.

Familien sollen einen Einmalbonus in Höhe von 100 Euro pro Kind erhalten. Das Geld soll auf den Kinderfreibetrag angerechnet werden.

KFW-55 soll ab nächsten Jahr für Neubauten zum Standard werden und Wärmepumpen sollen stärker gefördert werden.

FDP-Chef Christian Lindner sieht in der Einigung der Koalitionsspitzen auf ein zweites Entlastungspaket einen Beweis für die Handlungsfähigkeit der Regierung. „Die Koalition ist der Überzeugung, dass wir die Menschen und die Wirtschaft angesichts dieser enormen Preissteigerungen kurzfristig und befristet schützen müssen“, sagte Lindner am Donnerstag.

Grünen-Chefin Ricarda Lang sieht die zwischen den Spitzen der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP vereinbarten Entlastungen als „energiepolitische Unabhängigkeitserklärung“. Es gehe darum, Wirtschaft, Bürger und Souveränität in Europa zu stärken, sagte sie am Donnerstag in Berlin bei der Vorstellung der Inhalte des Pakets. „Wir erleben harte Zeiten“, sagte Lang.

Mit den vereinbarten Maßnahmen nehme man die Breite der Gesellschaft in den Blick. Es sei aber unklar, was noch komme, wahrscheinlich könne nicht jede Belastung aufgefangen werden. Sie hob unter anderem die auf 90 Tage begrenzte Einführung eines 9-Euro-Tickets für den Öffentlichen Personennahverkehr hervor. „Wir machen Bus- und Bahnfahren so billig, wie es in Deutschland wahrscheinlich noch nie war.“

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat das Entlastungspaket der Ampel-Koalition als Beitrag zu sozialem Zusammenhalt und Stabilität in Deutschland bezeichnet. „Diese Regierung handelt in schwierigen Zeiten. Diese Regierung stellt das Interesse der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt“, sagte Klingbeil.

Debatte um Tankrabatt

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch hatte zunächst eine Einigung der Koalition auf ein Entlastungspaket am Morgen bestätigt. Miersch sagte am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“, es gehe darum, die „Mitte der Gesellschaft“ zu entlasten, nicht nur bei der Mobilität, sondern auch bei Heizkosten. Miersch sprach von sehr konstruktiven Gesprächen. Er sei „froh und glücklich“, dass es gelungen sei, ein zweites Entlastungspaket zu schnüren. Miersch war Mitglied einer Arbeitsgruppe der Koalition.

In der Debatte waren mehrere Maßnahmen, um Bürger und Unternehmen zu entlasten. Ein Vorstoß von FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner für einen Tankzuschuss war auf Widerstand bei den Koalitionspartnern gestoßen. SPD und Grüne wollen Mobilität zwar auch günstiger machen, dabei aber Menschen mit kleinem Einkommen stärker entlasten. Die Grünen dringen zudem auf Maßnahmen zum Energiesparen.

Eine Arbeitsgruppe aus Parteivertretern hatte zuvor in mehreren Runden keine Einigung über Erleichterungen in Reaktion auf steigende Preise erzielt. Man habe aber eine „breite Grundlage“ nicht nur für neue Entlastungen, sondern auch für entschlossene Maßnahmen zur Stärkung der energiepolitischen Unabhängigkeit erarbeitet, hieß es.