Neue Zahlen : 1576 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

1576 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Berlin Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland nimmt wieder zu. Die Ansteckungsraten hingegen geben Anlass zur Hoffnung.

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Mittwochmorgen 1576 neue Corona-Infektionen gemeldet. Am Dienstag waren es 1278. Am Samstag, 22. August, war mit 2034 neuen Fällen erstmals seit Ende April die 2000er-Marke überschritten worden.