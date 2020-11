Aktuelle Zahlen : 15 352 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

15 352 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Berlin Die lokalen Behörden in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 15 352 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet.

Am Dienstag vor einer Woche hatte die Zahl bei 11 409 gelegen. Mit 19 059 Neuinfektionen war am Samstag ein neuer Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erreicht worden.