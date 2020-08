Gesundheitsämter : 1445 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

1445 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Bei einer Reiserückkehrerin wird im Corona-Testzentrum am Flughafen Hannover-Langenhagen ein Abstrich genommen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Berlin Der Kampf gegen Corona wird wieder schwieriger: Mehr Ausbrüche werden quer durchs Land entdeckt, viele Fälle hängen mit Reiserückkehrern zusammen.

Die Zahl der bekannten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit Anfang Mai gestiegen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bis Mittwochabend 1445 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Höher lag der Wert zuletzt am 01. Mai mit 1639 registrierten Neuinfektionen.

Der Anteil an Kreisen, die keine Neuinfektionen übermittelt haben, sei in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. „Dieser Trend ist beunruhigend“, so das RKI. „Eine weitere Verschärfung der Situation muss unbedingt vermieden werden.“ Besonders betroffen seien derzeit Nordrhein-Westfalen und Hamburg, wo ein deutlicher Anstieg auffalle.