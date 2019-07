Die ehemalige britische Kolonie kommt nicht zur Ruhe : Demonstranten in Hongkong greifen Pekings Vertretung an

Demonstranten in Hongkong greifen Pekings Vertretung an

Hongkong Nach einem neuen Massenprotest in Hongkong ist es wieder zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Sicherheitskräfte setzten am Sonntag Tränengas ein, um Aktivisten zu vertreiben, die Straßen blockierten.

Zu den Zwischenfällen kam es nach einem Protestmarsch, an dem nach Angaben der Organisatoren 430 000 Menschen teilgenommen hatten. Es war der dritte Massenprotest seit Juni. Die Demonstranten forderten diesmal erneut einen förmlichen Rückzug des umstrittenen Auslieferungsgesetzes an China und auch eine unabhängige Untersuchungskommission, die die Polizeigewalt bei Zusammenstößen am Rande früherer Demonstrationen beleuchten soll.