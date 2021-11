Impf-Ansturm im Saarland : Hausärzte und Ministerpräsident Hans: Bundesregierung muss für mehr Impfstoff sorgen

Saarbrücken Beim 35. Saarländischen Hausärztetag appellierte Ministerpräsident Tobias Hans am Samstag erneut, dass man sich impfen lassen soll. Außerdem fordert er die Bundesregierung dazu auf, mehr Impfdosen liefern zu lassen.

Angesichts des immer stärkeren Ansturms auf Corona-Auffrischungsimpfungen haben im Saarland Hausärzteverband und Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) die Bundesregierung aufgefordert, dringend mehr Biontech- und Moderna-Impfstoffdosen liefern zu lassen und die Kontingentierung aufzuheben. Beim 35. Saarländischen Hausärztetag appellierte Hans am Samstag an die oftmals verängstigten Bürger: "Nehmt den Impfstoff, den ihr kriegen könnt" und schwor sie dabei auf baldige weitere Einschränkungen im Alltagsleben ein. Die neue aus Südafrika kommende Corona-Variante lasse dazu bundesweit keine andere Wahl, denn sie habe "die Situation in einer Art und Weise verschärft, die wir alle nicht gedacht haben", betonte Hans. Saar-Gesundheitsmninisterin Monika Bachmann (CDU) sagte, auch ohne die noch ausstehende Stiko-Empfehlung könnten im Saarland Kinderärzte auch unter 12-Jährige gegen Covid impfen. Man werbe nicht dafür, aber man lasse sie.

Der Vorsitzende des Saar-Hausärzteverbandes, Dr. Michael Kulas (Wallerfangen), betonte, seit Monatsanfang November hätten sich die Impfungen in den 740 Arztpraxen im Saarland (davon über 80 Prozent Hausärzte) teils bis zu verzehnfacht: "Bis Mitte/Ende Oktober hatte ich in meiner eigenen Praxis 30 bis 35 Impfungen pro Woche, jetzt sind es 50 bis 60 pro Tag, darunter auch zehn bis 15 Prozent, die sich für eine Erstimpfung melden". Allein in der letzten Woche habe es im Saarland 40 000 Impfungen in Arztpraxen gegeben. Wegen des Frustes um fehlenden Impfstoff überlegten aber auch schon mehrere Hausärzte, das Impfen einzustellen. Ministerpräsident Hans sagte: "Ich weiß, dass Pfizer und Biontech bereit sind, uns zu helfen". Er selbst sei zweimal mit Moderna geimpft und werde auch die noch ausstehende dritte Impfung mit Moderna machen.

Auf völliges Unverständnis bei den Hausärzten stieß der Saar-Regierungschef mit seiner erneuten Äußerung, auch Zahnärzte, Veterinärmediziner und Apotheker könnten künftig gegen Corona impfen. Dazu sagte Gesundheitsministerin Bachmann, es seien die Tierärzte und Apotheker selbst gewesen, die eine solche Änderung der Gesetze und Impfbestimmungen gefordert hätten. Die am 30. September erfolgte Schließung der Corona-Impfzentren im Saarland, die nun wieder öffnen, bezeichnete Bachmann selbst als "Fehler", fügte aber hinzu." Damals waren die Zentren leer".

Während Hans und Bachmann den Teams in den Saar-Hausarztpraxen "aus ganzem Herzen" für ihre unermüdliche schwierige Arbeit in der Corona-Pandemie dankten, appellierte Hausärztechef Kulas an die Landesregierung zu prüfen, ob es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Praxen nicht ähnliche finanzielle Vorteile wie beim Pflegebonus geben könne.

Positiv werteten es Hausärzteverband und Landesregierung, dass die Zahl der unbesetzten Kassenarztstellen im Saarland von 80 im Jahr 2019 auf jetzt 53 zurückgegangen ist. Aktuell, so Kulas, fehlen bei insgesamt 600 Hausarztpraxen im Saarland 41 Hausärzte, vor allem in den Räumen Neunkirchen (14,5 unbesetzte Stellen), Wadern (8) und Lebach (7,25 Stellen). Erste Erfolge gegen den drohenden Ärztemangel auf dem Lande zeigen auch die Maßnahmen für mehr Weiterbildungsassistenten und bereits 43 neue Medizin-Studienplätze über die sogenannte Landarztquote.