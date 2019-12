Impeachment-Klage gegen Donald Trump : Der absolute Tiefpunkt

In einer Brandschrift, die sich wie eine Aneinanderreihung von Twitter-Tiraden liest, nur eben auf Briefpapier des Weißen Hauses verfasst, spricht Donald Trump von einem Putschversuch.

Von Gegnern, die ihre Macht missbrauchten. Von Feinden der Demokratie. Zu behaupten, selbst bei den Hexenprozessen von Salem, in deren Ergebnis am Ende des 17. Jahrhunderts zwanzig Unschuldige hingerichtet wurden, sei es fairer zugegangen, ist der absolute Tiefpunkt dessen, was Trump bisher zu dem Thema einfiel. Dennoch, die Republikaner werden ihn retten, sie werden im Januar im Senat aus der letzten Runde des Impeachment-Duells eine Übung in parteiischer Lagerdisziplin machen. Statt die Tatsachen objektiv zu beurteilen, werden sie die Reihen um einen Präsidenten schließen, der die Parteibasis so fest im Griff hat, dass eventuelle Rebellen mit sofortiger Rache und Mandatsverlust zu rechnen haben.