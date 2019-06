Immobilienpreise : Mieten im Saarland steigen weiter stark an

Saarbrücken Höhere Mieten, begehrte Eigentumswohnungen, moderate Preiserhöhung bei Häusern – so stellt sich der Immobilienmarkt im Saarland dar.

Die Mieten im Saarland steigen weiterhin spürbar an – in den vergangenen zwölf Monaten um 4,1 Prozent. Das geht aus dem jüngsten Preisspiegel des Immobilienverbands IVD West hervor. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Situation allerdings deutlich entspannt. 2018 waren noch Mietpreissteigerungen von über acht Prozent registriert worden. Den größten Anstieg der Mieten gab es in Saarbrücken, Sulzbach und Saarlouis. „Der Trend in größere Städte oder deren Umfeld zu ziehen, ist auch im Saarland ungebrochen“, sagt Burkhard Blandfort, Vorsitzender des IVD West. Außerdem halte die Nachfrage nach Single-Wohnungen an.