Der Pandemie-Erklärer wird immer beliebter : „Wir wollen Karl“ – Lauterbach läuft Spahn den Rang ab

Berlin Nach Beschimpfungen und Drohungen rollt jetzt im Netz eine Kampagne für den SPD-Politiker und Epidemiologen: Er soll das Gesundheitsministerium übernehmen.

Kaum eine Woche vergeht, in der der 58-jährige SPD-Abgeordnete und Epidemiologe nicht in einer Talkshow sitzt. Am Mittwoch war er wieder in der Sendung von Sandra Maischberger, um im Tonfall des rheinischen Singsangs die Lage rund um den Impfstoff Astrazeneka zu erklären. Bei ZDF-Mann Markus Lanz, spotten selbst Parteifreunde, sei Lauterbach inzwischen Untermieter. Nicht jeder findet die Dauerpräsenz gut, es gibt auch unter den Genossen viele Neider. Doch Lauterbach, seit 2005 Bundestagsabgeordneter, agiert frei von parteipolitischen Zwängen. Er hat einen klaren Kurs – anders als andere in der Pandemie.