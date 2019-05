Stand: 18.57 Uhr : Aktuelle Hochrechnung zur Europawahl – Union vorne, Grüne zweitstärkste Kraft, SPD Verlierer des Abends

Berlin Die SPD muss erheblich einbüßen und verliert zweistellig. Die Grünen sind die Gewinner des Abends.

„Sunday for future“ für die Grünen

Das starke Abschneiden der Grünen bei der Europawahl zeige, „wie sehr dieses Parteiensystem in Bewegung ist“, sagte Kellner am Sonntag nach dem Bekanntwerden erster Zahlen im ZDF. Man habe aus dieser Wahl einen „Sunday for Future“ gemacht, sagte Kellner in Anspielung auf die Schüler- und Studentenbewegung Fridays For Future, die sich für einen besseren Klimaschutz einsetzt. Es handele sich um ein „sensationelles Ergebnis“, bei den Grünen sei die Freude „wahnwitzig“ groß.