Umstrittene Veranstaltung im Februar in Saarlouis : Grünen-Politiker Hubert Ulrich droht Bußgeldbescheid wegen Corona-Verstößen

Umstrittene Veranstaltung im Februar in Saarlouis

Saarlouis Das Landratsamt Saarlouis hat gegen den ehemaligen Chef der Saar-Grünen Hubert Ulrich einen Bußgeldbescheid erlassen. Grund sind Corona-Verstöße bei einer Veranstaltung der Saarlouiser Grünen im Februar dieses Jahres.

Nach einer Präsenzsitzung der Saarlouiser Grünen am 22. Februar im Theater am Ring mussten rund 20 Teilnehmer in Quarantäne, da ein Teilnehmer der Veranstaltung positiv auf Corona getestet wurde. Bei der Veranstaltung soll es zu Verstößen gegen die Corona-Verordnung gekommen sein. Die Teilnehmer sollen teilweise gegen die Maskenpflicht verstoßen haben.