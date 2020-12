Bundestagswahl im Herbst : Grünen-Chef Robert Habeck erhebt Anspruch aufs Kanzleramt

Reutlingen Grünen-Bundeschef Robert Habeck hat das Ziel seiner Partei unterstrichen, nach der Bundestagswahl im Herbst ins Kanzleramt einzuziehen.

Die Grünen kämpften „um die Richtlinienkompetenz – erst in Baden-Württemberg, dann im Bund“, sagte Habeck am Samstag in einer Videobotschaft zum Parteitag der baden-württembergischen Grünen in Reutlingen, der größtenteils digital stattfindet.