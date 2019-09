Nach Groko-Beschlüssen : Grüne wollen beim Klima-Paket nachlegen

Potsdam/Saarbrücken Die Ökopartei rügt die Pläne von Union und SPD, gerät aber selbst in die Kritik – etwa von Oskar Lafontaine.

(dpa/SZ) Die Grünen wollen über ihre Rolle im Bundesrat das Klimapaket korrigieren, auf das sich die schwarz-rote Bundesregierung am Freitag verständigt hat. Sie würden „alles dafür tun, die klimanotwendigen Maßnahmen auf den Weg zu bringen“, sagte die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock am Wochenende und nannte „eine wirkliche Verkehrswende und einen Abschied vom fossilen Verbrennungsmotor“. Was die Bundesregierung jetzt vorgelegt habe, „ist ehrlich gesagt ein schlechter Witz“. Die Grünen können über ihre Beteiligung an mehreren Landesregierungen Beschlüsse im Bundesrat faktisch blockieren. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer signalisierte Verhandlungsbereitschaft.