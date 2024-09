Nach Wahlpleiten in Ostdeutschland Ricarda Lang und Omid Nouripour verkünden: Gesamte Grünen-Spitze tritt zurück

Nach mehreren Wahlpleiten im Osten treten Ricarda Lang und Omid Nouripour als Grünen-Vorsitzende zurück. Das teilten die beiden am Mittwoch mit und bezogen sich dabei auf das Wahlergebnis in Brandenburg. „Wir haben in den letzten Tagen im Bundesvorstand gemeinsam und intensiv beraten, welche Veränderung es braucht“, sagte Nouripour.