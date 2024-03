Aussage im Untersuchungsausschuss Saar-General Jens Arlt: „Evakuierung aus Kabul war unlösbare Aufgabe“

Die schwierige Evakuierung aus Afghanistan durch die Bundeswehr 2021 darf aus Sicht des Leiters des Einsatzes nicht als Blaupause für künftige Evakuierungsmissionen dienen. Es sei damals nicht gelungen, alle, die in Afghanistan mit und für Deutschland gearbeitet hätten, aus dem Land zu bringen, sagte Brigadegeneral Jens Arlt aus Saarlouis am Donnerstag als Zeuge in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages. Diese Aufgabe sie für sein Team „nicht lösbar“ gewesen. Die Evakuierung sei „mit nichts zu vergleichen, was ich bis jetzt militärisch gemacht habe“, sagte er.