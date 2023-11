GdL und DB Ab heute Tarifverhandlungen bei der Bahn – drohen wieder Mega-Streiks?

Zwar will die Bahn ihrerseits ein Angebot auf den Tisch legen. Doch schon im Vorfeld scheint klar, dass diese nicht an die Forderungen der Beschäftigten heranreichen werden. So präsentiert Weselsky einen Katalog von 35 Punkten. Insbesondere geht es der Gewerkschaft um kürzere Arbeitszeiten für Schichtarbeiter. Diese sollen von bislang 38 auf 35 Stunden in der Woche sinken.